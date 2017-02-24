До МКС пристикувався вантажний космічний корабель "Прогрес"

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Корабель став другою космічною вантажівкою, що пристикувалася до МКС за добу.

До МКС пристикувалася друга за добу космічна вантажівка

Стикування відбулося о 10.30 за Києвом. Корабель доставив на МКС 2,5 вантажу для екіпажу станції. Стиковка відбувалася в автоматичному режимі.

"Прогресс" - другий за добу космічний вантажний корабель, який пристикувався до МКС. 23 лютого стиковку з другої спроби здійснила вантажівка Dragon компанії SpaceX.

У травні цього року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.