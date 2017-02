До МКС пристикувався вантажний космічний корабель "Прогрес"

Російський космічний корабель "Прогресс МС-05" у штатному режимі пристикувався до Міжнародної космічної станції , повідомляє NASA.

Стикування відбулося о 10.30 за Києвом. Корабель доставив на МКС 2,5 вантажу для екіпажу станції. Стиковка відбувалася в автоматичному режимі.

"Прогресс" - другий за добу космічний вантажний корабель, який пристикувався до МКС. 23 лютого стиковку з другої спроби здійснила вантажівка Dragon компанії SpaceX.

Russian cargo craft docks to station at 3:30am ET (8:30am GMT) just one day after @SpaceX #Dragon arrived. https://t.co/mjkChPkNhK pic.twitter.com/49vWxe4cBi