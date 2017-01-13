До досліджень CERN буде додатково залучено шість українських наукових інститутів

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Участь українських вчених в експериментах CERN дозволить залучити додаткові інвестиції в Україну.

Україна збільшить своє представництво в дослідженнях CERN

Шість українських науково-дослідних інститутів будуть додатково залучені до проектів Європейської організації ядерних досліджень ( CERN ), повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.

"Відбулося чергове засідання Ради Європейської організації ядерних досліджень (CERN), в якому Україна вперше брала участь як асоційований член організації. Під час засідання Ради Генеральний директор CERN представив звіт, зазначивши, що 2016 рік був дуже важливим для Великого адронного коллайдера, однак це не єдиний важливий проект, який реалізується дослідницьким центром. Існує ще ряд інших великих та малих експериментів, пов'язаних з прискорювальною технікою, фізикою плазми, астрофізикою, фізикою нейтрино, протонними і антипротонними пучками. Саме до цих проектів Україна планує додатково залучити шість науково-дослідних інститутів Національної академії наук України", - йдеться в повідомленні відомства.

У повідомленні також підкреслюється, що більш активна участь українських вчених в експериментах CERN дозволить залучити додаткові інвестиції в Україну і дозволить вітчизняним підприємствам виробляти продукцію для поставок в дослідницький центр.

Крім того, в цьому році планується розширення освітніх програм для студентів.

Нотифікація Угоди між Україною і CERN відбулася 1 жовтня 2016 року. Україні була запропонована унікальна форма співпраці: наша країна стала асоційованим членом CERN, тому сплачує менші внески, ніж 22 держави-члена організації.

CERN - міжнародний дослідницький центр європейського співтовариства, найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій. Сьогодні на експериментальному обладнанні CERN працює близько 12000 дослідників 80 національностей з 500 наукових центрів і університетів - це половина всіх фізиків - дослідників мікросвіту. CERN володіє цілим рядом прискорювачів заряджених частинок, найбільший з яких, Великий адронний колайдер був запущений в протягом 2008-2010 років.