Давос. Засновник Google переконаний, ера штучного інтелекту і роботехніки неминуча

На думку Бріна, технологічні зміни дозволять людям більше займатися творчими професіями.

Брін чекає, що технології дозволять людям більше займатися творчістю. weforum.org

Людству доведеться перейти до масового застосування роботів і штучного інтелекту, тому що це буде логічним продовженням процесу, який триває останні 100 років.

"Людство прагнуло до автоматизації і розвивало технології в цьому напрямку. Я думаю, використання штучного інтелекту буде новим щаблем в автоматизації", - сказав Сергій Брін на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Коментуючи страхи, що машини і технології відберуть роботу у мільйонів людей, засновник Google погодився, що це вірогідно. Але не обов'язково все відбудеться так.

"Можна уявити, що завгодно, і це буде цілком вірогідним. Але ми не можемо точно сказати про те, якими будуть наслідки до тих пір, поки ми не дізнаємося, як та чи інша технологія буде функціонувати, який у неї буде вигляд", - пояснив Брін.

Він додав, що страх перед втратою роботи з певної точки зору не виправданий. Оскільки технічні революції вже відбувалися в історії людстава. І значна кількість сучасних професій ще кілька сотень років тому не існувала взагалі. А те, чим багато людей займалися століття тому, зараз автоматизоване.

"Гадаю, новий крок в автоматизації за допомогою роботів відкриє шлях до певної гуманізації. Впродовж останнього століття все більше людей почали займатися якоюсь розумовою, творчою роботою. Сподіваюся, що ця тенденція продовжиться. Роботизація може дати нам час, можливості і фінанси розвиватися, шукати власний сенс і заняття", - сказав він.

Сьогодні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав директор ініціативи електронної економіки Массачусетського технологічного університету Ерік Бринйолфссон теж висловив думку, що проблема технологічної революції перебільшена. На його думку, машини дійсно можуть відібрати роботу в людей. Але це не відбудеться швидко і в найближчому майбутньому.



Більше про вплив технологій на життя суспільства читайте в статті Олени Михайленко і Тода Блейона "Постіндустріальна освіта: куди йдемо?" для DT.UA.