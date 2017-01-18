Давос: якими повинні бути принципи розвитку штучного інтелекту

Розвиток штучного інтелекту повинен йти за принципом "людьми, для людей, за участю людей".

Розробники штучного інтелекту повинні пам'ятати про те, що він розробляється для допомоги людям 4pda.ru

Розробка, навчання і розвиток штучного інтелекту повинні проводитися за участю людей, для допомоги яким цей штучний інтелект розробляється. Таку думку під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі висловила генеральний директор компанії IBM Вірджинія Рометті.

За її словами, головним принципом, яким мають керуватися розробники штучного інтелекту, повинен бути "штучний інтелект розробляється людьми, для людей і за участю людей".

"Розробка штучного інтелекту повинна вестися на основі трьох принципів. Перший з них полягає в тому, що у цієї розробки повинна бути правильна мета. Ця мета передбачає те, що розробка штучного інтелекту примножить добро і дозволить йому служити людям. Незважаючи на побоювання, пов'язані з тим, що штучний інтелект замінить людей на робочих місцях, більша частина праці у майбутньому буде пов'язана з тісним співробітництвом зі штучним інтелектом.

Другий принцип полягає в тім, щоб дати людям, які будуть працювати зі штучним інтелектом, точне уявлення про те, яким чином він навчався. Їм необхідно пояснити, чи був штучний інтелект навчений експертами і які дані використовувалися при його навчанні", зазначила Рометті.

Крім того, експерти, які брали участь у панелі, прийшли до висновку про те, що люди, які будуть працювати з штучним інтелектом, повинні розуміти, що у них завжди є можливість "витягнути шнур" і "вимкнути" штучний інтелект. Це означає, що штучний інтелект не повинен володіти самосвідомістю.

За словами Рона Гутмана, засновника компанії HealthTap, при розробці штучного інтелекту потрібно чітко розуміти цілі, для яких він розробляється та враховувати контекст, в якому він буде використовуватися. У такому разі штучний інтелект може навіть врятувати життя людині

Основним викликом, з яким зіткнутися розробники штучного інтелекту найближчим часом, стануть рамки, в яких він має існувати. "Ми рухаємося від контрольованого світу до неконтрольованого. Вже зараз ми живемо в світі, в якому багато даних генеруються не для людей, а для машин. І основною проблемою, яку потрібно буде вирішити найближчим часом, стають юридичні та етичні рамки, в яких має існувати штучний інтелект. Хто буде контролювати і утримувати "чорні ящики" і читати їх", заявив Сатья Нанделла, виконавчий директор компанії Microsoft.

За словами ж Джоя Іто, директора MIT Media Lab, розробка штучного інтелекту повинна вестися з урахуванням чотирьох сфер: законодавчої бази, технічного розвитку, ринку і моральних норм. Всі ці чотири сфери тісно пов'язані одина з одною, чинять взаємний вплив і задають рамки, в яких йде розвиток інноваційних технологій, в тому числі, розробка штучного інтелекту.

На думку учасників дискусії, розвиток штучного інтелекту призведе до того, що машини можуть зайняти робочі місця людей, але разом з цим з'являться нові вакансії, які будуть вимагати нових знань і умінь. "Так було у всі часи: нові умови вимагали нових умінь. При переході від землеробства, необхідно було вміти читати, під час промислової революції – необхідні навички поводження з машинами", підкреслила Рометті.

Для вирішення проблем, які можуть виникнути, уряд та бізнес-компанії повинні створювати умови, в яких люди, що залишилися без роботи, або ж випускники шкіл зможуть отримувати знання та навички, які допоможуть їм знайти своє місце у новому світі.

Раніше повідомлялося про те, що штучний інтелект зрівнявся в тесті IQ з чотирирічними дітьми. Автори використали тест WPPSI третього видання, який застосовується для дітей віком від 2,5 до 7 років. Щоб адаптувати видання для комп'ютерної програми, вчені використовували додаткові модулі, що переводять текстовий питання в набір ключових слів.