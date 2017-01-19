Давос. Проблема технологічної революції перебільшена - експерт

Машини відберуть роботу у багатьох людей, але це станеться не так швидко, як багато хто думає.

Машини відберуть у людей роботу, але не так швидко, як здається. weforum.org

Світ страждає від "далекозорості", коли мова йде про наслідки нової технологічної революції.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав директор ініціативи електронної економіки Массачусетського технологічного університету Ерік Бринйолфссон.

"На нас надто сильно діє наукова фантастика, яка показує нам картинку майбутнього, в якому машини візьмуть на себе значну частину роботи. І зараз багатьох людей справді лякає така перспектива. Але це станеться не так скоро, як здається. Тому, мені здається, світ страждає від "далекозорості". Ми бачимо, що буде колись, і зовсім не звертаємо уваги на те, що нас чекає завтра і що ми можемо зробити", - сказав експерт.

Бринйолфссон також розповів, що Массачусетський технологічний університет зараз працює над розробкою так званих "інклюзивних інновацій". Йдеться не лише про розробку нових технологій, а й бізнес-моделей для їхнього ефективного використання. До того ж американські вчені намагаються розробити способи, як не замінити людей машинами, а як ефективно залучити і технології, і живих працівників у майбутніх виробничих і бізнес-процесах. За словами Бринйолфссона, замість того, щоб боятися далекого майбутнього, краще зараз подумати над тим, як його змінити і як до нього пристосуватися.

Експерт також порядив молоді сьогодні обирати освіту в таких галузях, з якими машина навпряд чи зможе легко впоратися. Зокрема, на його думку, це професії, які стосуються налагодження зв'язків між людьми і менеджменту, а також творчі і інженерні спеціальності.

Раніше видання The Economist писало, що технічний прогрес вимагає революції в системі освіти. Класична модель освіти, яка полягає в отриманні великого пласту навичок на початку і поступовому підвищенні кваліфікації завдяки трейнінгам в компаніях потім, почала розвалюватися. Одна з причин цього - це зростання необхідностi в нових навичках, які будуть постійно оновлюватися і покращуватися. Виробництво дедалі більше вимагає розумової роботи, а не биття молотком по залізяці.

Більше про вплив технологій на життя суспільства читайте в статті Олени Михайленко і Тода Блейона "Постіндустріальна освіта: куди йдемо?" для DT.UA.