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Curiosity виявив на Марсі сліди стародавнього випаровування води

19 січня в 14:48

Тріщини в глині могли бути утворені близько трьох мільярдів років тому.

марс
Вчені знайшли нові докази існування води в минулому Марса
NASA
Марсохід Curiosity виявив на Марсі невелику мережу з тріщин, які могли утворитися в наслідок висихання бруду більше трьох мільярдів років тому, повідомляється на сайті NASA.

Ширина тріщин становить від одного до двох сантиметрів. На думку дослідників, тріщини були утворені в два етапи. Спочатку бруд потріскався за рахунок випаровування води, а потім в тріщини потрапили осадові породи, які стали тиснути на камені і призвели до утворення нових тріщин і появи мінеральних прожилок.

Знімки регіону, покритого тріщинами, були зроблені марсоходом 20 грудня під час дослідження підніжжя гори Шарп у кратері Гейла.

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NASA

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Марс Curiosity NASA
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