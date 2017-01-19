Curiosity виявив на Марсі сліди стародавнього випаровування води

Тріщини в глині могли бути утворені близько трьох мільярдів років тому.

Вчені знайшли нові докази існування води в минулому Марса NASA

Марсохід Curiosity виявив наневелику мережу з тріщин, які могли утворитися в наслідок висихання бруду більше трьох мільярдів років тому, повідомляється на сайті NASA

Ширина тріщин становить від одного до двох сантиметрів. На думку дослідників, тріщини були утворені в два етапи. Спочатку бруд потріскався за рахунок випаровування води, а потім в тріщини потрапили осадові породи, які стали тиснути на камені і призвели до утворення нових тріщин і появи мінеральних прожилок.

Знімки регіону, покритого тріщинами, були зроблені марсоходом 20 грудня під час дослідження підніжжя гори Шарп у кратері Гейла.

NASA

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.