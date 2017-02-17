Цукерберг планує змінити формат Facebook

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На базі соціальної мережі буде побудована соціальна інфраструктура для розвитку глобального співтовариства.

На базі Facebook буде створена глобальна інфраструктура Pixabay

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявив про те, що має намір зайнятися побудовою соціальної інфраструктури для розвитку глобального співтовариства. Про це він написав у зверненні до користувачів соціальної мережі.

За словами Цукерберга, на даний момент існує безліч людей, які залишилися "за бортом глобалізації". Це означає, що настав час для переходу Facebook від соціальній мережі для родичів і друзів до глобальної інфраструктури. "У такі часи, як зараз, найважливіше, що ми в Facebook можемо зробити - це створити соціальну інфраструктуру, щоб дати людям можливість вибудувати глобальне співтовариство, яке працює для всіх нас", - підкреслив Цукерберг.

При цьому він виділяє п'ять основних напрямів: розвиток взаємної підтримки, забезпечення безпеки, інформованості, громадянської активності та залучення представників різних культур і поглядів.

Цукерберг також висловив стурбованість поширенням фейкових новин. На його переконання, на даний момент соціальні медіа відіграють більш важливу роль, ніж коли-небудь грали традиційні, і основним їхнім завданням є донесення різних точок зору до користувачів.

На думку Цукерберга, проблемою є і те, що сенсаційні і прості повідомлення поширюються швидше за інших. "У гіршому випадку, відбувається спрощення важливих тем і їхня гіперболізація до крайнощів", - поскаржився глава соцмережі. Щоб обмежити поширення кричущих заголовків, Facebook вводить алгоритми з обліку того, чи читав користувач статтю за посиланням, перш ніж нею поділитися. Ця обставина впливає на показ таких матеріалів у стрічці новин юзерів.

Раніше повідомлялося про те, що Facebook планує створити соціальну віртуальну реальність. Суть проекту, запущеного Facebook, полягає в інтеграції віртуальної реальності в інтернет-простір, у тому числі в соціальні мережі. Створений відділ буде займатися вивченням того, наскільки люди зможуть обмінюватися даними і взаємодіяти в умовах віртуальної реальності. Фахівці відділу будуть працювати спільно з Oculus та іншими підрозділами Facebook, що дозволить забезпечити впровадження нової технології на всіх платформах.