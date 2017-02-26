Топ Новини
<
>

Чеські дикі кабани виявилися радіоактивними

26 лютого в 05:05

Кабани харчуються радіоактивними грибами.

33
М'ясо диких кабанів виявилося радіоактивним
Дикі кабани, м'ясо яких вважається делікатесом в Чехії, виявилися радіоактивними. Як повідомляє The Verge, наявність у їхьому м'ясі радіоактивних ізотопів є відлунням аварії на Чорнобильській АЕС.

Як підкреслює видання, визначити за зовнішнім виглядом кабана вплив радіоактивних речовин на організм неможливо, але його м'ясо є небезпечним для вживання в їжу. Кабани стають радіоактивними через те, що поїдають гриби – хибні трюфелі, які ростуть у лісах.

Гриби накопичують радіоактивний ізотоп цезію-137, який осів у ґрунті шумавських пагорбів після Чорнобильської катастрофи. З 614 тварин, м'ясо яких пройшло ветеринарний контроль з 2014 по 2016 роки, майже у половини рівень радіації виявився вище встановленої межі.

Читайте також: Вченим вдалося встановити причину синдрому хронічної втоми

11 березня 2011 року після землетрусу і цунамі сталася аварія на японській АЕС "Фукусіма-1". Японське агентство з ядерної та промислової безпеки присвоїло їй максимальний – сьомий рівень небезпеки, який раніше надавався тільки аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Між тим, експерти МАГАТЕ закликали не порівнювати ці дві катастрофи.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги кабани м'ясо Чорнобиль аварія
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...