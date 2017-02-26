Чеські дикі кабани виявилися радіоактивними

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Кабани харчуються радіоактивними грибами.

М'ясо диких кабанів виявилося радіоактивним

Дикі кабани, м'ясо яких вважається делікатесом в Чехії, виявилися радіоактивними . Як повідомляє The Verge , наявність у їхьому м'ясі радіоактивних ізотопів є відлунням аварії на Чорнобильській АЕС.

Як підкреслює видання, визначити за зовнішнім виглядом кабана вплив радіоактивних речовин на організм неможливо, але його м'ясо є небезпечним для вживання в їжу. Кабани стають радіоактивними через те, що поїдають гриби – хибні трюфелі, які ростуть у лісах.

Гриби накопичують радіоактивний ізотоп цезію-137, який осів у ґрунті шумавських пагорбів після Чорнобильської катастрофи. З 614 тварин, м'ясо яких пройшло ветеринарний контроль з 2014 по 2016 роки, майже у половини рівень радіації виявився вище встановленої межі.

11 березня 2011 року після землетрусу і цунамі сталася аварія на японській АЕС "Фукусіма-1". Японське агентство з ядерної та промислової безпеки присвоїло їй максимальний – сьомий рівень небезпеки, який раніше надавався тільки аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Між тим, експерти МАГАТЕ закликали не порівнювати ці дві катастрофи.