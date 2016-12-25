Через мільйон років Земля може бути знищена роєм комет - вчені

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Бомбардування буде викликане наближенням до Сонця зірки Глізе 710.

Зірка Глізе 710 наблизиться до Сонця на відстань 13 тисяч астрономічних одиниць

Вчені заявили про те, що зірки Глізе 710 через мільйон років пройде в небезпечній близькості до Сонячної системи, що викличе бомбардування Землі кометами з хмари Оорта. Про висновки вчених повідомляє Gizmodo

На даний момент зірка знаходиться на відстані 64 світлових років від Сонця, але тепер астрономи встановили, що через 1,35 мільйона років вона наблизиться на відстань 13 тисяч астрономічних одиниць (астрономічна одиниця дорівнює відстані від Землі до Сонця) або 77 світлових днів. Це призведе до того, що Глізе 710 пройде крізь хмару Оорта – області навколо Сонця, яка є джерелом комет.

На думку вчених, гравітаційний вплив зірки змінить траєкторію руху об'єктів в хмарі Оорта і направить їх у бік Землі. Кожен рік до Сонця буде прилітати близько 10 комет і такий стан справ збережеться протягом трьох-чотирьох мільйонів років.

Раніше повідомлялося про те, що вчені розробили "план втечі" інформації з чорної діри, який би не порушував всіх законів класичної та квантової фізики, і розповіли про те, як подібний експеримент можна було б провести на практиці. Для нього буде потрібний астронавт, який буде знаходитися у "горизонті подій", електрон, який він буде тримати в руках, та інформація про напрямок руху (спін) чорної діри. Вимірявши спін чорної діри і те, якими властивостями володіють частинки світла, породжувані випромінюванням Хокінга, астронавт "відпускає" електрон за горизонт подій.