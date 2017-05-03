Cassini виявила "велику порожнечу" між кільцями Сатурна

У проміжку між атмосферою планети і її кільцями відсутній пил.

Між Сатурном і його кільцями майже повністю відсутній пил NASA

Станція Cassini , яка 26 квітня здійснила перший в історії проліт між Сатурном і його кільцями, не виявила в цьому регіоні пилу, повідомляє NASA.

"Мабуть, регіон між Сатурном і кільцями є "великою порожнечею". Cassini продовжить дослідження, а вчені спробують з'ясувати, чому вміст пилу в регіоні набагато нижче очікуваного рівня", - заявив Ерлз Мейс, керівник місії Cassini.

Якщо б простір між кільцями і Сатурном був заповнений пилом, Cassini потрібно було б використовувати свою антену для захисту від частинок, зіткнення з якими може виявитися згубним для апарату. Станція використовувала антену в якості "парасольки" під час першого прольоту. Тепер же дослідники встановили, що необхідності в цьому немає.

Космічна станція Cassini-Huygens, вартість якої складає більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана.

Cassini названа на честь італійського науковця Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні), а також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.

Одне з досягнень вчених NASA, досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану. Також раніше NASA опублікувало небувало чіткі фото кілець Сатурна.