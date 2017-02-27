Cassini виявила в кільцях Сатурна незвичайні структури

На думку дослідників, структури є невеликими кам'янистими об'єктами.

У кільцях Сатурна знайдені незвичайні структури NASA

Дослідники місії Cassini за допомогою знімків, які були зроблені міжпланетною станцією, виявили в кільці F Сатурна незвичайні структури. Як наголошується на сайті NASA , структури можуть бути утворені в наслідок зіткнення кілець планети з невеликими небесними тілами.

Як відзначають дослідники, структури представляють собою з'єднання з крихітних частинок матеріалу кілець Сатурна. Разом з тим, на думку вчених, вони можуть приховувати в собі невеликі небесні тіла, наприклад астероїди, які зіткнулися з кільцями планети. Невелика "вуаль" пилу, яка оточує дані об'єкти, швидше за все, є наслідком самого останнього зіткнення.

Вчені назвали дані структури F16QA і F16QB.

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Космічна станція Cassini-Huygens, вартість якої складає більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана.

Cassini названа на честь італійського науковця Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні), а також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.

Одне з досягнень вчених NASA, досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану. Також раніше NASA опублікувало небувало чіткі фото кілець Сатурна.