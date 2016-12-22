Cassini передала на Землю знімок Пандори з високою роздільною здатністю

Знімок зроблений на відстані 40,5 тисяч кілометрів від поверхні супутника Сатурна.

Опубліковано новий знімок супутника Сатурна NASA

Станція Cassini зробила новий знімок супутника Сатурна Пандори з високою роздільною здатністю. Знімок був опублікований на сайті NASA

Діаметр Пандори становить 84 кілометри, вона обертається навколо Сатурна відразу за межами кільця F. Cassini зробила знімок, перебуваючи на відстані 40,5 тисяч кілометрів від супутника Сатурна.

NASA

Космічна станція Cassini-Huygens, вартість якої складає більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана.

Cassini названа на честь італійського науковця Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні), а також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.

Одне з досягнень вчених NASA, досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану. Також раніше NASA опублікувало небувало чіткі фото кілець Сатурна.