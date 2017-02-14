Cassini передала на Землю знімок кільця F Сатурна

Знімок був зроблений на відстані 197 тисяч кілометрів від поверхні планети.

Опублікований знімок кільця F Сатурна NASA

Станція Cassini отримала знімок кільця F Сатурна, яке виглядає як чотири розрізнених смужки. Як наголошується на сайті NASA , три з них чітко видно на знімку, а четверта ледь помітна праворуч.

Центральна смужка є ядром кільця F, інші ж являють собою ділянки спіралей матеріалу, які обертаються навколо Сатурна. На думку дослідників, ця речовина була "вибита" з ядра кільця F в результаті впливу невеликого супутника планети.

Cassini зробила знімок кільця перебуваючи на відстані 197 тисяч кілометрів від поверхні Сатурна.

NASA

Космічна станція Cassini-Huygens, вартість якої складає більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана.

Cassini названа на честь італійського науковця Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні), а також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.

Одне з досягнень вчених NASA, досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану. Також раніше NASA опублікувало небувало чіткі фото кілець Сатурна.