Cassini передала на Землю знімок супутника, що "керує" кільцями Сатурна

Діаметр Дафніса становить вісім кілометрів.

Cassini зробила знімок супутника Сатурна Дафніса NASA

Станція Cassini передала на Землю знімок Сатурна Дафніса, який розташовується в "щілини" одного з кілець планети і утворює гігантські хвилі в його половинах. Знімок був опублікований на сайті NASA

Як відзначають дослідники, Дафніс діаметром вісім кілометрів обертається усередині розриву Кілера шириною 42 кілометри.

Як і у двох інших малих супутників Сатурна, Пана й Атласу, навколо екватора Дафніса можна помітити невеликий "гребінь", ймовірно, сформованих з матеріалу кільця планети. Пан і Дафніс "диригують" кільцем А Сатурна, пускаючи по ньому "хвилі", які подорожують по всій довжині кільця і змушують його гойдатися.

NASA

Космічна станція Cassini-Huygens, вартість якої складає більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана.

Cassini названа на честь італійського науковця Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні), а також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.

Одне з досягнень вчених NASA, досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану. Також раніше NASA опублікувало небувало чіткі фото кілець Сатурна.