Безпілотні машини дозволять терористам влаштовувати теракти дистанційно - експерт

На думку експерта, роль кібербезпеки у найближчому майбутньому буде зростати.

Безпілотні машини можуть стати інструментом терористів. 4pda.ru

Безпілотники стали популярними у армії США, тому що вони дозволяють у безпечний для американських військових спосіб завдавати удари по цілях у зонах конфлікту. Крім того, дистанційне керування апаратом дозволяє ефективно залучати експертів і розвідників до операцій.

Про це на Всесвітньому економічному форумів Давосі сказала директор Humans and Autonomy Lab в Дьюкському університеті Мері Камінгс. Вона зауважила, що використання безпілотних апаратів у військовій справі довело свою ефективність. Але зараз автономні машини от-от увійдуть в побут всіх людей, а не лише військових.

"Зараз ми переходимо в світ, де речі об'єднані між собою мережею. Приміром, у нас з'являються автономні автомобілі, вантажівки. І це чудово. Ми в США любимо технології і вважаємо, що це вигідно і створює нові майданчики для комерції. Але ця мережа речей також створює можливості для тероризму. Подумайте, терористу достатньо влаштувати хакерську атаку, взяти під контроль кілька вантажівок у Вашингтоні і влаштувати теракт з безпечного місця. І вибухівка не потрібна. Тож нам потрібна дуже сильна система кібер-безпеки, потрібні кібернетичні підрозділи, які унеможливлять такі хакерські атаки", - наголосила вона.

Водночас, з нею не погодився виконавчий директор Міжнародної кризової групи (ICG) Жан-Маре Гуенно. Він зауважив, що головна мета терористів - це залякати якомога більшу кількість людей. Тому без вибухів у майбутньому теж не обійдеться, оскільки вони ефективно досягають цієї мети.

Нагадаємо, що минулого року сталися перші випадки, коли терористи атакували людей в Європі, не застосовуючи зброї. Приміром, у Франції під час святкування Дня взяття Бастилії на Англійській набережній Ніцци вантажівка в'їхала у натовп людей. Жертвами теракту в Ніцці стали 84 людини, ще одна згодом померла у лікарні. Більше двохсот осіб отримали поранення. А на початку 2017 року таку ж тактику застосували терористи в Єрусалимі, скерувавши вантажівку проти групи військових. В обох випадках водіїв застрелили на місці правоохоронці.