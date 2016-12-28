Астрономи запропонували шукати життя на далеких планетах за допомогою інопланетної "веселки"

На думку дослідників, кожна третя зоряна система у Всесвіті може бути потенційним носієм інопланетного життя.

Життя на інших планетах можна знайти, спостерігаючи за їхнім спектром N+1

Вчені заявили про те, що пошук життя на інших планетах можна здійснювати шляхом комбінування даних по її спектру з низькою і високою роздільною здатністю для надточного визначення складу її атмосфери і пошуку слідів життя в ній. Висновки вчених готуються до публікації в журналі Astrophysical Journal Letters.

Після запуску телескопа "Кеплер" вчені виявили близько двох тисяч екзопланет, десятки з яких знаходяться в жилій зоні зірки. Сьогодні вчені вважають, що життя може не тільки змінювати атмосферу планети, насичуючи її киснем, метаном та іншими газами біогенного походження, але і особливим чином змінювати її спектр, залишаючи в ньому особливі лінії, характерні для хлорофілу, головного фотосинтезуючого пігменту флори, або інших речовин, що містяться у великих кількостях у живих істотах.

У новому дослідженні вчені звернули увагу на те, що спектр планети буде ненабагато, але помітним чином зміщуватися в червону або синю сторону завдяки тому, що потенційний двійник Землі буде наближатися або віддалятися від нас, обертаючись навколо своєї зірки. Відповідно, спостерігаючи за зрушеннями в розташуванні певних ліній поглинання і випромінювання в об'єднаному спектрі зірки і планети, можна зрозуміти, які з них належать світилу, а які – його супутниці.

Для того, щоб знайти такі лінії вчені комбінують спектрометричні дані низької точності, отримані з орбіти, з даними високої точності, отриманими за допомогою наземних телескопів. Їхнє поєднання дозволяє одночасно "видалити" ті частини спектру, які належать зірці, і зберегти всі дані по хімічному складу, які можуть бути випадково прибрані зі спектру високої роздільної здатності при його очищенні від перешкод і помилкових сигналів.

Разом з тим, подібні спостереження за потенційно населеними планетами поки провести не вдасться, оскільки для отримання такого спектру необхідні прямі спостереження за планетою та її "реальні" фотографії.

Раніше Едвард Сноуден заявив про те, що земляни не можуть розшифрувати код послань інопланетян. В ефірі одного з американських телеканалів він заявив про те, що Всесвіт настільки зацікавлена в охороні комунікації, що інопланетний сигнал може бути просто дуже добре зашифрований. Тому земляни не можуть відрізнити його від навколишнього шуму.