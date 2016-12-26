Астрономи зафіксували шість нових "сигналів інопланетян"

Всі сигнали виходять із сузір'я Візничого.

Зафіксовані шість нових "сигналів інопланетян" Lenta.ru

Вчені зафіксували шість нових швидких радіоімпульсів , які іноді пов'язують з активністю інопланетної цивілізації. Всі шість імпульсів виходять з одного регіону космосу – з сузір'я Візничого, повідомляє ScienceAlert.

Раніше дослідники вважали, що радіосплески є одиничними подіями, які утворюються у випадкових регіонах простору. Разом з тим, в березні цього року вчені зафіксували 10 імпульсів, які були утворені в одному регіоні космосу. Тепер же дослідники зафіксували ще шість "сигналів інопланетян", які утворилися в тому ж регіоні.

На думку дослідників, виявлення 16 швидких радіосплесків в одному і тому ж регіоні допоможе їм встановити природу їхнього походження.

Перший швидкий радіоімпульс був зафіксований в 2007 році. Він був надзвичайно потужним, але тривав лише кілька мілісекунд. Надалі вчені зафіксували безліч нових імпульсів.

Раніше вчені заявили про те, що що відкрили джерело загадкових сплесків. Спалах FRB 150418, зафіксований 18 квітня 2015 року, на думку дослідників, є наслідком злиття нейтронних зірок в еліптичній галактиці, яка розташовується на відстані 6 мільярдів світлових років від Землі.