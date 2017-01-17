Астрономи зафіксували на Венері величезну гідродинамічну хвилю

Довжина хвилі становить близько 10 тисяч кілометрів.

Протяжність структури становить 10 тисяч кілометрів Naked Science

Вчені на знімках, отриманих японським зондом Akatsuki, помітили на поверхні Венери величезну область "спучування", поява якої може бути пояснена гідродинамічними гравітаційними хвилями. Про відкриття вчені повідомили в журналі Nature Geoscience.

Довжина цього "спучування" становить близько 10 тисяч кілометрів. Повітряна структура залишалася стабільною, незважаючи на дикі вітри, які на цій висоті (близько 65 км) досягають швидкості вище 350 км/г.

Незважаючи на швидкий рух навколишньої атмосфери, виявлена структура зберігала стабільність і залишалася на місці, повністю зникнувши лише через кілька днів. На думку дослідників, структура є наймасштабнішим з відомих прикладів прояву гідродинамічних гравітаційних хвиль.

Подібні хвилі народжуються в рідині або газі, коливному в гравітаційному полі, коли висхідному руху частинок протидіє спрямоване вниз тяжіння. Такі хвилі виникають, зокрема, на поверхні земних океанів або в повітрі, коли воно перевалює через гірські висоти.

Naked Science

Раніше повідомлялося про те, що дослідники NASA розробляють станції для дослідження Венери. Згідно до задуму вчених, вони будуть схожі на дирижаблі і будуть літати в атмосфері планети на безпечній для людини висоті. На борту кожної венеріанської станції буде по два астронавти. Експедиція триватиме 30 днів, після чого дослідники будуть повертатися на Землю.