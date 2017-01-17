Астрономи виявили загадкову подвійну зірку, що тьмяніє

Обидва компоненти зірки тьмяніли сім разів.

Астрономи виявили загадкову подвійну зірку

Вчені відкрили нову зірку , яка періодично тьмяніє з незрозумілої причини. Тепер незвичайна поведінка було зафіксовано у подвійної зірки FO у сузір'ї Водолія. Обидва компоненти зірки тьмяніли сім разів за останні кілька років, повідомляється в статті, опублікованій в Astrophysical Journal.

Дана зірка відноситься до рідкісного типу подвійних зірок, так званих, полярних подвійних зірок. Як правило, такі системи складаються з великих білих карликів і невеликих зірок, які обертаються дуже близько один до одного.

FO Водолія – одна з найбільш близьких до Землі подібних зірок. Вона віддалена від нашої планети на відстань 500 світлових років. У 2014 році вчені вперше виміряли світність зірки. Через два роки дослідники вирішили перевірити результати і виявили, що яскравість зірки впала на більш ніж дві зоряні величини за цей проміжок часу, знизившись у сім разів.

Більш того, вчені виявили, що змінилася не тільки яскравість, а й поведінка FO Водолія – зірка почала "миготіти", підвищуючи або понижуючи свою світність на 50% кожні 22 і 11 хвилин, перемикаючись між цими циклами кожні дві години. Як вважають вчені, ці флуктуації в яскравості пов'язані з тим, як швидко білий карлик обертається по орбіті навколо "звичайної" зірки.

Пояснити такий стан речей астрономи поки не можуть.

Раніше вчені змогли помітити процес формування зірки-надгіганта. Міжнародна група астрономів під керівництвом Катарини Джонсон з Ліндського університету спостерігала величезний газопилової диск, який обертається навколо молодої зірки в сузір'ї Центавра. Діаметр об'єкта в дві тисячі разів перевищує відстань від Землі до Сонця, а маса центральної зірки перевищує сонячну в 25 разів. Знахідка може стати підтвердженням гіпотези про механізм виникнення надмасивних зірок шляхом поступового поглинання речовини аккреційних дисків, що бистро обертаються.