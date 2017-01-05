Астрономи виявили ще один об'єкт Хога

Галактика належить до дуже рідкісного типу і складається з ядра, оточеного кільцем з зірок.

Перший об'єкт Хога був виявлений в 1950 році Популярная механика

Астрономи виявили галактику PGC 1000714, яка належить до дуже рідкісного типу. Галактика є об'єктом Хога, тобто складається з ядра, оточеного кільцем з зірок. Дослідникам вперше вдалося датувати кільце і ядро і виявилося, що останнє набагато древнє, повідомляє "Популярная механика".

Об'єкти Хога становлять менше десятої частки галактик у Всесвіті. Практично всі галактики можна класифікувати за допомогою послідовності Хаббла, в якій виділяють еліптичні, спіральні, спіральні з перемичкою і лінзоподібні галактики. Але жоден з типів не описує кільцеподібне утворення зірок. Перша подібна галактика була виявлена в 1950 році Артом Хогом.

Головна загадка, яку галактики, подібні об'єкту Хога, ставлять ученим — це їхнє походження. Центральні еліптичні скупчення зірок в них явно виникли набагато раніше зоряних кілець навколо: в ядрі зірки видно в червоному і жовтому спектрах, а молоді зірки кільця — яскраво-блакитні.

Популярная механика

За словами дослідників, різні кольори змушують припустити, що галактика пережила два етапи формування. Вивчивши фотографії галактики, які були зроблені в різних областях спектру за допомогою телескопа в Чилі, вчені змогли визначити вік різних областей галактики. Виявилося, що вік її кільця становить 130 мільйонів років, а вік ядра – 5,5 мільярдів.

Раніше астрономи помітили, що невелика галактика, розташована в групі Скульптор, поступоворуйнується гравітаційним впливом гігантської галактики, розташованої по сусідству з нею. Виявлена галактика належить до типу карликових сфероїдальних галактик, але, на відміну від інших подібних галактик, вона має витягнуту форму, спрямовану в бік NGC 253. Така форма галактики може вказувати на те, що на неї діє гравітаційний вплив більшої галактики, який сильніше діє на ближній бік.