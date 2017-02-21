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Астрономи виявили найяскравіший пульсар у Всесвіті

21 лютого в 13:50

Пульсар є також найбільш далеким об'єктом подібного роду.

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Виявлено найбільш яскравий і далекий пульсар у Всесвіті
esa.int
Астрономи Європейського космічного агентства за допомогою телескопа XMM-Newton виявили найяскравіший і найбільш далекий від Землі пульсар з усіх, які були виявлені на даний момент, повідомляється на сайті агентства.

Світло від пульсара пройшло 50 мільйонів світлових років перш, ніж був зафіксований телескопом. За даними агентства, виявлений пульсар в 10 разів яскравіше попереднього рекордсмена. За одну секунду цей пульсар випромінює стільки енергії, скільки Сонце за 3,5 роки.

"До цього вважалося, що тільки чорні діри, які щонайменше в 10 разів перевищують за розмірами наше Сонце, підживлюючись від сусідніх зірок, можуть досягати такої неймовірної яскравості, але швидка і регулярна пульсація джерела є характерною ознакою нейтронних зірок і тим самим явно розмежовує їх з чорними дірами", заявив Жан Лука Ізраел, провідний автор дослідження.

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Пульсари — нейтронні зірки, що обертаються з високою швидкістю, які випускають строго періодичні імпульси електромагнітного випромінювання.

Раніше дослідники заявили про те, що спіральний візерунок, який формується в пилу навколо новоутворених зірок, може свідчити про наявність величезних прихованих планет. При цьому вік зірок становить всього кілька мільйонів років, тобто близько одного відсотка від віку Сонця.

За матеріалами: DT.UA
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Теги зірка астроном дослідження
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