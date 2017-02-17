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Астрономи виявили на Церері сліди існування органічних сполук

17 лютого в 17:47

На думку дослідників, органічні сполуки збереглися на карликовій планеті з моменту утворення, а не були привнесені ззовні.

церера
На Церері знайдені органічні сполуки
eso.org
Вчені за допомогою зонда Dawn виявили свідоцтва існування на поверхні карликової планети Церери органічних сполук. Як наголошується на сайті NASA, органічні сполуки цікавлять вчених тому, що є необхідними компонентами життя на Землі.

За словами дослідників, відкриття стало першою знахідкою такого роду в межах Головного поясу, до цього органічні сполуки були виявлені на деяких метеоритах і астероїдах.

Органічні сполуки збереглися на поверхні карликової планети з моменту її утворення, а не були занесені ззовні. Більш ранні дослідження дозволили виявити у минулому Церери сліди існування води і тепла, тому ймовірно, що органічні сполуки був утворені в теплому вологому середовищі.

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У серпні NASA підготувало "екскурсійний тур" головними визначними пам'ятками на поверхні Церери – кратеру Оккатор з загадковими білими плямами і горі-піраміді. Пізніше дослідники заявили про те, щорозкрили таємницю цих плям. На думку вчених, вони представляють собою відкладення солі, і що вони, ймовірно, є слідом вивержень екзотичних "соляних вулканів".

За матеріалами: DT.UA
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Теги вчені NASA
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