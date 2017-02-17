Астрономи виявили на Церері сліди існування органічних сполук

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

На думку дослідників, органічні сполуки збереглися на карликовій планеті з моменту утворення, а не були привнесені ззовні.

На Церері знайдені органічні сполуки eso.org

Вчені за допомогою зонда Dawn виявили свідоцтва існування на поверхні карликової планети Церери органічних сполук. Як наголошується на сайті NASA , органічні сполуки цікавлять вчених тому, що є необхідними компонентами життя на Землі.

За словами дослідників, відкриття стало першою знахідкою такого роду в межах Головного поясу, до цього органічні сполуки були виявлені на деяких метеоритах і астероїдах.

Органічні сполуки збереглися на поверхні карликової планети з моменту її утворення, а не були занесені ззовні. Більш ранні дослідження дозволили виявити у минулому Церери сліди існування води і тепла, тому ймовірно, що органічні сполуки був утворені в теплому вологому середовищі.

У серпні NASA підготувало "екскурсійний тур" головними визначними пам'ятками на поверхні Церери – кратеру Оккатор з загадковими білими плямами і горі-піраміді. Пізніше дослідники заявили про те, щорозкрили таємницю цих плям. На думку вчених, вони представляють собою відкладення солі, і що вони, ймовірно, є слідом вивержень екзотичних "соляних вулканів".