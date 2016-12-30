Астрономи відкрили два небесних тіла, які рухаються у напрямку до Землі

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Комету можна буде спостерігати за допомогою бінокля на наступному тижні.

Два небесних тіла рухаються у напрямку до Землі NASA

Учасники місії NEOWISE повідомили про виявлення двох нових небесних тіл , які рухаються у напрямку до Землі. Як повідомляється на сайті NASA , одне з цих небесних тіл абсолютно точно є кометою, інше ж є астероїдом або кометою.

Комета C/2016 U1 NEOWISE буде помітна на південно-західному небі незадовго до світанку, починаючи з наступного тижня. 14 січня вона досягне своєї найближчої точки до Сонця, розташованої всередині орбіти Меркурія.

Другий об'єкт під назвою 2016 WF9 досягне орбіти Землі 25 лютого. Діаметр небесного тіла становить 0,5 – 1 кілометр, він пройде на відстані 51 мільйона кілометрів від нашої планети і не нестиме небезпеки для неї.

Раніше повідомлялося про те, що астероїд, який пролетів повз Землі в ніч на Хелловін, насправді є мертвою кометою. Вченим вдалося встановити, що діаметр 2015 TB145 становить близько 600 метрів, і він робить повний оборот навколо своєї осі за п'ять годин.