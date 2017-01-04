Астрономи отримали знімок Потрійної туманності

Туманність розташовується на відстані 5500 світлових років від Землі.

Астрономи за допомогою телескопа Spitzer отримали знімок Потрійної туманності

Астрономи за допомогою телескопа Spitzer отримали знімок Потрійної туманності , яка розташовується в сузір'ї Стрільця. Як повідомляє Naked Science, на знімку можна чітко побачити поділ туманності на три частини, через що вона і отримала свою назву.

Знімок був зроблений в інфрачервоному діапазоні. За допомогою інфрачервоного зображення стає видно, як проникаюче інфрачервоне випромінювання підсвічує нитки хмар, що світяться, і молоді зірки, що знаходяться недалеко від туманності.

Діаметр туманності складає близько 30 світлових років, вона розташовується на відстані 5500 світлових років від Землі.

Naked Science

Раніше повідомлялося про те, що телескопу "Хаббл" вдалося зробити фото планетарної туманності "Маленька перлина", яка розташовується на відстані шести тисяч світлових років від Землі в сузір'ї Стрільця.