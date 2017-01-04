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Астрономи отримали знімок Потрійної туманності

4 січня в 13:03

Туманність розташовується на відстані 5500 світлових років від Землі.

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Астрономи за допомогою телескопа Spitzer отримали знімок Потрійної туманності
Астрономи за допомогою телескопа Spitzer отримали знімок Потрійної туманності, яка розташовується в сузір'ї Стрільця. Як повідомляє Naked Science, на знімку можна чітко побачити поділ туманності на три частини, через що вона і отримала свою назву.

Знімок був зроблений в інфрачервоному діапазоні. За допомогою інфрачервоного зображення стає видно, як проникаюче інфрачервоне випромінювання підсвічує нитки хмар, що світяться, і молоді зірки, що знаходяться недалеко від туманності.

Діаметр туманності складає близько 30 світлових років, вона розташовується на відстані 5500 світлових років від Землі.

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Naked Science

Раніше повідомлялося про те, що телескопу "Хаббл" вдалося зробити фото планетарної туманності "Маленька перлина", яка розташовується на відстані шести тисяч світлових років від Землі в сузір'ї Стрільця.

За матеріалами: Naked Science
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Теги сузір'я астроном туманність
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