Астрономи отримали знімок Потрійної туманності

Туманність розташовується на відстані 5500 світлових років від Землі.
Знімок був зроблений в інфрачервоному діапазоні. За допомогою інфрачервоного зображення стає видно, як проникаюче інфрачервоне випромінювання підсвічує нитки хмар, що світяться, і молоді зірки, що знаходяться недалеко від туманності.
Діаметр туманності складає близько 30 світлових років, вона розташовується на відстані 5500 світлових років від Землі.
Раніше повідомлялося про те, що телескопу "Хаббл" вдалося зробити фото планетарної туманності "Маленька перлина", яка розташовується на відстані шести тисяч світлових років від Землі в сузір'ї Стрільця.Naked Science