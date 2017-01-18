Астрономи отримали знімки плям на Сонці

Знімки були зроблені за допомогою телескопа ALMA.

Телескоп ALMA зробив знімки плям на Сонці eso.org

Міжнародна група вчених отримала знімки плям на Сонці на більш довгих хвилях ніж ті, які зазвичай доступні наземним обсерваториям. Знімки були отримані за допомогою телескопа ALMA, повідомляється на сайті Європейської південної обсерваторії.

Протягом сторіч астрономи безліччю способів вивчали Сонце, його мінливу поверхню і розпечену атмосферу. Але для того, щоб зрозуміти фізику нашого світила більш повно, потрібно дослідити його на всій довжині електромагнітного спектра, в тому числі і в міліметровому і субміліметровому діапазонах, в яких і працює ALMA.

Предметом спостережень групи була величезна сонячна пляма, яка вивчалася в двох смугах приймачів ALMA на хвилях 1.25 і три міліметри. На отриманих зображеннях виявляються температурні відмінності між частинами сонячної хромосфери.

Сонячні плями являють собою тимчасові утворення, які з'являються в областях підвищеної концентрації та інтенсивності магнітного поля Сонця. Їхня температура трохи нижча, ніж температура їхнього оточення, чому вони і здаються темними.

Раніше NASA представило вражаюче тридцятихвилинне відео, на якому зображено Сонце в форматі Ultra HD. Відео показує активність на Сонці, недоступну для спостереження без спеціального обладнання.