Астрономи отримали знімки плям на Сонці

Знімки були зроблені за допомогою телескопа ALMA.
Протягом сторіч астрономи безліччю способів вивчали Сонце, його мінливу поверхню і розпечену атмосферу. Але для того, щоб зрозуміти фізику нашого світила більш повно, потрібно дослідити його на всій довжині електромагнітного спектра, в тому числі і в міліметровому і субміліметровому діапазонах, в яких і працює ALMA.
Предметом спостережень групи була величезна сонячна пляма, яка вивчалася в двох смугах приймачів ALMA на хвилях 1.25 і три міліметри. На отриманих зображеннях виявляються температурні відмінності між частинами сонячної хромосфери.
Сонячні плями являють собою тимчасові утворення, які з'являються в областях підвищеної концентрації та інтенсивності магнітного поля Сонця. Їхня температура трохи нижча, ніж температура їхнього оточення, чому вони і здаються темними.
Раніше NASA представило вражаюче тридцятихвилинне відео, на якому зображено Сонце в форматі Ultra HD. Відео показує активність на Сонці, недоступну для спостереження без спеціального обладнання.DT.UA