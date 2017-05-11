Астрономи отримали унікальний знімок Крабоподібної туманності

Вчені об'єднали знімки п'яти телескопів.

Астрономи об'єднали знімки п'яти телескопів

Астрономи отримали унікальне зображення Крабоподібної туманності. Як повідомляється на сайті NASA , дослідники об'єднали дані, отримані за допомогою Дуже великого телескопа, телескопа "Хаббл", телескопа "Спітцер", XMM-Newton і обсерваторії "Чандра".

Крабоподібна туманність є наслідком потужного вибуху наднової зірки, який спостерігали китайські астрономи у 1054 році. Туманність розташовується на відстані 6,5 тисяч світлових років від Землі. У центрі туманності розташовується нейтронна зірка, яка обертається на величезній швидкості.

NASA

Раніше повідомлялося про те, що телескоп "Хаббл" сфотографував край Великого Вибуху. Всього астрономи виявили понад 250 невеликих галактик, які існували в проміжок від 600 до 900 млн років після Великого Вибуху. Світло від цих галактик пройшло шлях довжиною у 12 млрд років.