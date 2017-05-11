Астрономи отримали унікальний знімок Крабоподібної туманності

Вчені об'єднали знімки п'яти телескопів.
Крабоподібна туманність є наслідком потужного вибуху наднової зірки, який спостерігали китайські астрономи у 1054 році. Туманність розташовується на відстані 6,5 тисяч світлових років від Землі. У центрі туманності розташовується нейтронна зірка, яка обертається на величезній швидкості.
Раніше повідомлялося про те, що телескоп "Хаббл" сфотографував край Великого Вибуху. Всього астрономи виявили понад 250 невеликих галактик, які існували в проміжок від 600 до 900 млн років після Великого Вибуху. Світло від цих галактик пройшло шлях довжиною у 12 млрд років.DT.UA