Астрономи отримали найбільш детальний знімок хмари Оріон А

Оріон А розташовується на відстані 1350 світлових років від Землі.

Оріон А розташовується на відстані 1350 світлових років від Землі eso.org

Фахівці Європейської південної обсерваторії (ESO) отримали найбільш детальний знімок хмари Оріон А – найближчої до Сонця великої "фабрики зірок". Як повідомляється на сайті обсерваторії , на знімку виявлені численні молоді зірки і інші об'єкти, зазвичай приховані глибоко всередині пилових хмар.

Нове зображення, що є частиною огляду неба VISION, являє собою монтаж знімків, зроблених в ближній інфрачервоній області спектра оглядовим телескопом VISTA в обсерваторії ESO Параналь в Чилі. Поле знімка покриває всю молекулярну хмару Оріон А, одну з двох гігантських хмар в комплексі молекулярних хмар в Оріоні (OMC). На небі Оріон А простягається приблизно на вісім градусів на південь від "меч Оріона".

На знімку можна побачити диски, які можуть породити нові зірки (протозіркові диски), компактні туманності, пов'язані з новонародженими зірками (об'єкти Хербіга-Аро), невеликі зоряні скупчення і навіть скупчення галактик, що лежать далеко за межами Чумацького Шляху.

Раніше астрономи помітили, що невелика галактика, розташована в групі Скульптор, поступоворуйнується гравітаційним впливом гігантської галактики, розташованої по сусідству з нею. Виявлена галактика належить до типу карликових сфероїдальних галактик, але, на відміну від інших подібних галактик, вона має витягнуту форму, спрямовану в бік NGC 253. Така форма галактики може вказувати на те, що на неї діє гравітаційний вплив більшої галактики, який сильніше діє на ближній бік.