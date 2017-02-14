Астрономам вдалося побачити наднову в перші години її життя

Наднова зірка спалахнула в жовтні 2013 року.

Астрономи вперше спостерігали за надновою зіркою в перші години після народження NASA

Астрономам вперше вдалося побачити спалаху перші години після її народження і простежити за тим, як ударна хвиля "розганяє" електрони в останках викинутої зірки. Результати роботи вчених були опубліковані в журналі Nature Physics.

За останні роки вчені фіксували сотні нових наднових і активно вивчали їхні спалахи, що допомогло їм дізнатися багато нового про те, як народжуються елементи важче заліза, як могла виникнути Сонячна система і яку роль наднові грають в еволюції галактик і народженні зірок в них. Тим не менше, головні таємниці наднових залишаються загадкою для астрономів, оскільки їх зазвичай знаходять через кілька днів після того, як відбудеться спалах, і коли ударна хвиля, що розповсюджується від центру наднової через всю її туманність, вже встигне знищити частину зовнішніх оболонок померлої зірки.

Тепер же дослідникам вдалося отримати перші фотографії та спектральні дані про наднову iPTF 13dqy, що спалахнула в сузір'ї Пегаса в галактиці NGC 7610 всього через три години після її народження. Зірка розташовується на відстані 160 мільйонів світлових років від Землі.

Сама по собі iPTF 13dqy є звичайною надновою другого типу, що спалахнула на нічному небі 6 жовтня 2013 року. Завдяки тому, що її вдалося швидко виявити, вченим вдалося розглянути газові оболонки, скинуті її прабатьком в останні кілька мільйонів років життя перед смертю.

Ці оболонки і є причиною потужних спалахів, які породжуються надновою Газ у них стикається з ударною хвилею, що виходить із надр зірки, що гине, і розігрівається до надвисоких температур, в результаті чого електрони "втікають" від атомів і породжують потужні пучки ультрафіолету та інших типів електромагнітних хвиль.

За допомогою спостережень дослідники встановили, що діаметр кулі з газу і пилу складає близько 360 мільйонів кілометрів, а всі сліди існування цієї структури повинні зникнути через 10 днів після вибуху. Існування цієї структури з газу і пилу вказує на те, що в останній рік свого життя вмираюча зірка викидала рекордно великі обсяги газу і пилу в навколишній простір, втративши приблизно 0,1% маси Сонця за цей час. Подібне було можливим, як вважають вчені, тільки в тому випадку, якщо надра зірки були вкрай нестабільними в останні дні її життя.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили найяскравішу наднову зірку у Всесвіті. ASASSN-15lh у два рази яскравіша за зафіксований раніше максимум для наднових, в тисячі разів яскравіша за "нормальних" наднових і в 50 разів яскравіша за нашу галактику Чумацький Шлях.