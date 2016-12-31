Астронавти МКС зможуть відсвяткувати Новий рік 16 разів

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Новий рік космонавти почнуть зустрічати в 14:24 за київським часом.

Астронавти зустрінуть Новий рік 16 разів NASA

Шестеро космонавтів і астронавтів NASA, "Роскосмосу" і Європейського космічного агентства, що знаходяться зараз на Міжнародній космічній станції ( МКС) зможуть зустріти Новий рік 16 разів.

Центр управління польотами (ЦУП РФ) розрахував, що перший раз новий 2017-й рік космонавти застануть на орбіті, коли будуть пролітати на південний захід від Нової Зеландії, в Україні в цей час буде 14 годин 24 хвилини 31 грудня.

В ЦУП повідомили, що також астронавти зможуть Новий рік зустріти, наприклад, над територією штату Каліфорнія (США), над Фолклендскими островами, біля островів Фіджі і над Білорусью. Закінчать зустріч нового року астронавти вже 1 січня 2017 року над південною частиною Тихого океану.

Як повідомлялося, нинішній екіпаж МКС пробуде на станції приблизно до лютого 2017 року.