Топ Новини
<
>

Астронавти МКС зможуть відсвяткувати Новий рік 16 разів

31 грудня в 06:06

Новий рік космонавти почнуть зустрічати в 14:24 за київським часом.

фото мкс 13
Астронавти зустрінуть Новий рік 16 разів
NASA
Шестеро космонавтів і астронавтів NASA, "Роскосмосу" і Європейського космічного агентства, що знаходяться зараз на Міжнародній космічній станції ( МКС) зможуть зустріти Новий рік 16 разів.

Центр управління польотами (ЦУП РФ) розрахував, що перший раз новий 2017-й рік космонавти застануть на орбіті, коли будуть пролітати на південний захід від Нової Зеландії, в Україні в цей час буде 14 годин 24 хвилини 31 грудня.

В ЦУП повідомили, що також астронавти зможуть Новий рік зустріти, наприклад, над територією штату Каліфорнія (США), над Фолклендскими островами, біля островів Фіджі і над Білорусью. Закінчать зустріч нового року астронавти вже 1 січня 2017 року над південною частиною Тихого океану.

Читайте також: Підсумки 2016 року: Головні відкриття в галузі космосу

Як повідомлялося, нинішній екіпаж МКС пробуде на станції приблизно до лютого 2017 року.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Останні новини