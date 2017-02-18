Астронавти МКС зібрали урожай китайської капусти

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Частина врожаю буде передана на Землю для вивчення дослідниками.

Астронавти виростили капусту на МКС

Астронавт NASA Пеггі Вітсон, яка на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, зібрала урожай китайської капусти. Як повідомляється на сайті NASA , одне насіння з шести отримувало менше вологи, ніж інші, тому довго не проростало, але Вітсон домоглася того, щоб всі вони зійшли.

Частина зібраного врожаю відправиться на Землю, де її вивчать дослідники, а частину зможуть спробувати астронавти МКС. Як відзначають представники агентства, це вже п'ятий урожай овочів, зібраний на МКС, але перший урожай китайської капусти.

Вивчення можливості вирощування рослин на МКС покликане урізноманітнити раціон астронавтів під час тривалих місій. При виборі культур фахівці керуються тим, чи можна їх вживати в сирому вигляді, а також тим, наскільки швидко вони ростуть.

NASA

У травні цього року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.