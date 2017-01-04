Астронавт ESA опублікував знімок нічної Франції з космосу

На знімку можна побачити Бордо і Марсель.

Опублікований знімок Франції з борту МКС

Астронавт Європейського космічного агентства Томас Пескє, який на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції , опублікував на своїй сторінці в Twitter знімок нічної Франції.

"На заході видно південну половину Франції. Від Бордо до Марселя. Зверніть увагу на гало атмосфери в нічний час", написав астронавт у підписі до фото.

У травні цього року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.