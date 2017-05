Астронавт ESA опублікував відео Землі з космосу

Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) на своїй сторінці в Twitter опублікував відео Землі, яке було знято з борту Міжнародної космічної станції.

"Таймлапс, який покаже, яку поверхню нашої планети займає пустеля, вода і як вона ховається за хмарами", - написав він у коментарі до відео.

A #timelapse that highlights how much of our planet is desert, water and covered in clouds! https://t.co/MNNwvuQUHX pic.twitter.com/lmjD1hJZB2