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Астронавт ESA опублікував відео Землі з космосу

7 травня в 13:15

Відео було знято з борту МКС.

фото мкс
Опубліковано відео Землі з борту МКС
Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) на своїй сторінці в Twitter опублікував відео Землі, яке було знято з борту Міжнародної космічної станції.

"Таймлапс, який покаже, яку поверхню нашої планети займає пустеля, вода і як вона ховається за хмарами", - написав він у коментарі до відео.

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У травні минулого року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.

За матеріалами: DT.UA
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Теги відео космос МКС
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