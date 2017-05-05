Астронавт ESA опублікував відео Багамських островів з космосу

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Відео було знято з борту МКС.

Опубліковано відео Багамських островів з борту МКС

Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке, який на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікував відео Багамських островів.

"Пролітаємо над Багамськими островами під хмарами", - написав він у підписі до відео.

Flight over the Bahamas under the clouds pic.twitter.com/rWwNX8rJgu — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 4 травня 2017 р.

У травні минулого року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.