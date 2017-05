Астронавт ESA опублікував відео Багамських островів з космосу

Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке, який на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікував відео Багамських островів.

"Пролітаємо над Багамськими островами під хмарами", - написав він у підписі до відео.

Flight over the Bahamas under the clouds pic.twitter.com/rWwNX8rJgu