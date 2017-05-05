Археологи виявили в Єгипті похоронний сад

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Раніше вченим були відомі тільки зображення подібних об'єктів.

Археологи знайшли в Єгипті похоронний сад strana.ru

Іспанські археологи виявили на території некрополя Дра Абу ель-Негга в Долині царів похоронний сад віком близько чотирьох тисяч років.

Сад був частиною поховального комплексу: він розташовувався біля входу в кам'яну гробницю і перебував на відкритому майданчику перед гробницею на невеликому півметровому підвищенні. Розміри саду складають всього три на два метри, він був поділений на клітинки площею 30 квадратних сантиметрів кожна. Два сектори саду розташовувалися трохи вище інших, на думку дослідників, у них могли рости невеликі дерева.

Вчені і раніше знали про існування подібних садів, оскільки їх зображували на похоронних розписах в гробницях, але сад був виявлений археологами вперше. В саду ріс кущ тамариску, під яким була знайдена миска з фініками. На думку дослідників, сад може багато розповісти про життя єгиптян.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в Ізраїлі глиняний черепок 2700-річної давності, на якому видно печатку царя Єзекії, який правив Іудеєю у VIII столітті до н. е. Згідно Біблії, Єзекія зійшов на іудейський престол на третій рік правління ізраїльського царя Осії, тобто у 727 році до н. е., коли йому було 25 років. Єзекія правив Іудеєю протягом 29 років.