Археологи виявили в Єгипті 12 родинних гробниць часів Нефертіті

В гробницях були поховані чоловіки, жінки, діти і домашні тварини.

У Єгипті знайдено 12 давніх гробниць strana.ru

виявили 12 давньоєгипетських гробниць часів Нового Царства в декількох кілометрах на південь від Долини Царів, повідомляє Міністерство старожитностей Єгипту.

У невеликих і дуже великих гробницях були поховані представники знаті і місцеві правителі. Крім того, були виявлені також культурно-релігійні артефакти, їжа, посуд і коштовності. За словами дослідників, гробниці представляють особливий інтерес, оскільки в них були поховані чоловіки, жінки, діти, а також домашні тварини.

Археологи також відкрили три храми і вівтарі, виточені в скелях, кілька кладовищ тварин і три кладовища немовлят. Тіла дітей і гробниці знаті були особливим чином розташовані – їхнє тіло було витягнуто по осі північ-південь, а обличчя повернене на схід. В одній з гробниць дослідники виявили скелет крокодила поруч з одним із саркофагів.

Як відзначають вчені, рештки людей, знайдені в цьому некрополі, вказують на те, що вони належали до багатих верств населення Єгипту – у них не знайшли слідів інфекцій або недоїдання, які можна легко виявити в останках давньоєгипетських рабів або селян. З іншого боку, переломи та тріщини на їхніх кістках вказують на те, що вони займалися важкою і небезпечною роботою.

Раніше повідомлялося про те, що археологи виявили селище бронзової доби, щр повністю збереглося. За оцінкою археологів, селище було побудоване у 1000-800 році до нашої ери. У селищі були виявлені горщики з їжею і одяг його мешканців. Крім того, археологи виявили рідкісні скляні намистини, невеликі чашки, миски і банки. За словами дослідників, селище збереглося настільки добре, що можна виявити навіть сліди людей, що мешкали в ньому.