Археологи виявили в Китаї меч віком більше двох тисяч років

Меч зберіг частину свого первісного заточування.

Вік меча оцінюється в 2300 років

Китайські археологи виявили в одній з гробниць в провінції Хенань меч віком близько 2300 років, що відмінно зберігся, повідомляє Міжнародне радіо Китаю

Меч був виявлений в стародавній гробниці в місті Синьян. На відео, яке було опубліковано дослідниками, можна побачити, що меч зберіг частину своєго первісного заточування. Крім того, були знайдені також піхви від меча.

Імовірно, знахідка відноситься до періоду Воюючих царств, що тривав з 475 року до нашої ери до 221 року нашої ери.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в Ізраїлі глиняний черепок 2700-річної давності, на якому видно печатку царя Єзекії, який правив Іудеєю у VIII столітті до н. е. Згідно Біблії, Єзекія зійшов на іудейський престол на третій рік правління ізраїльського царя Осії, тобто у 727 році до н. е., коли йому було 25 років. Єзекія правив Іудеєю протягом 29 років.