Археологи виявили в Ізраїлі фортецю часів царя Соломона

Фортеця датована приблизно Х століттям до нашої ери.
Фортеця розташована неподалік від мідіплавильних таборів царя Соломона і датована приблизно Х століттям до нашої ери. За словами дослідників, в ті часи мідь була рідкісним матеріалом і протистояння за неї призводило до воєнних конфліктів.
Судячи з укріпленням фортеці, цар Соломон жив у часи серйозних воєнних загроз і нестабільності. На те, що в ті роки велася торгівля з віддаленими регіонами, вказав також аналіз палиць, якими поганяли худобу – на них були сліди рослин, які свідчили про те, що тварин годували високоякісним сіном і виноградною макухою, які явно доставлялися з Середземномор'я.
Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в Ізраїлі глиняний черепок 2700-річної давності, на якому видно печатку царя Єзекії, який правив Іудеєю у VIII столітті до н. е. Згідно Біблії, Єзекія зійшов на іудейський престол на третій рік правління ізраїльського царя Осії, тобто у 727 році до н. е., коли йому було 25 років. Єзекія правив Іудеєю протягом 29 років.gazeta.ru