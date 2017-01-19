Археологи виявили в Ізраїлі фортецю часів царя Соломона

Фортеця датована приблизно Х століттям до нашої ери.

Виявлена фортеця часів царя Соломона strana.ru

Археологи виявили в долині Тимна в Ізраїлі руїни фортеці часів царів Соломона і Давида. Зокрема, дослідникам вдалося виявити стійла для віслюків, що вказує на високорозвинену структуру охорони і значимість торгівлі з далекими поселеннями. Про знахідку дослідники повідомили у The Journal of Archaeological Science: Reports.

Фортеця розташована неподалік від мідіплавильних таборів царя Соломона і датована приблизно Х століттям до нашої ери. За словами дослідників, в ті часи мідь була рідкісним матеріалом і протистояння за неї призводило до воєнних конфліктів.

Судячи з укріпленням фортеці, цар Соломон жив у часи серйозних воєнних загроз і нестабільності. На те, що в ті роки велася торгівля з віддаленими регіонами, вказав також аналіз палиць, якими поганяли худобу – на них були сліди рослин, які свідчили про те, що тварин годували високоякісним сіном і виноградною макухою, які явно доставлялися з Середземномор'я.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в Ізраїлі глиняний черепок 2700-річної давності, на якому видно печатку царя Єзекії, який правив Іудеєю у VIII столітті до н. е. Згідно Біблії, Єзекія зійшов на іудейський престол на третій рік правління ізраїльського царя Осії, тобто у 727 році до н. е., коли йому було 25 років. Єзекія правив Іудеєю протягом 29 років.