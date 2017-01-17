Археологи виявили схожу на кулон Анни Франк підвіску

На кулоні вигравірувані дата і назва міста, слова на івриті і зірки Давида.

На кулоні вигравірувані дата народження, назва міста і зірки Давида N+1

Міжнародна група археологів під час розкопок у таборі смерті Собібор виявила кулон, на якому були викарбувані дата і назва міста, слова на івриті і зірки Давида. На думку дослідників, він належав Кароліні Кон, яка, імовірно, була убита в Собіборі. Про знахідку вчених повідомляється в Haaretz.

Ідентичний кулон, але з іншою датою народження, належав Анні Франк, яка написала "Щоденник" про життя німецької родини в укритті після того, як нацисти завоювали Нідерланди.

Археологи проводили розкопки на території Собібора з 2007 року. За цей час їм вдалося виявити фундаменти газових камер, платформу залізничної станції, на яку привозили депортованих людей і безліч артефактів, які належали страченим.

У 2016 році дослідникам вдалося виявити приміщення, в якому жінок роздягали і голили їм голови перед тим, як відправити в газову камеру. Тут же був виявлений кулон, на якому була викарбувана дата — 3.7.1929, назва "Франкфурт-на-Майні" і напис на івриті "Мазаль Тов".

Після вивчення даних, дослідники зробили висновок про те, що кулон належав Кароліні Кон, яка народилася у Франкфурті-на-Майні 3 липня 1929 року і була депортована в Мінське гетто 11 листопада 1941 року. Подальша її доля невідома. Також дослідники з'ясували, що ідентичний кулон, але з іншою датою народження (12 червня 1929), належав Анні Франк. Про існування інших подібних артефактів вчені не знають. Мабуть, кулони робилися на замовлення та існували в одиничних екземплярах.

Табір смерті Собібор був заснований нацистами навесні 1942 року для масового знищення євреїв, які жили на території Польщі. Він функціонував півтора року, до осені 1943; за цей час у таборі було вбито близько 250 тисяч євреїв. Більшість депортованих в Собібор євреїв була страчена в день приїзду в газових камерах, небагатьох в'язнів залишали в живих і використовували в табірних роботах, в тому числі для перевезення та захоронення трупів убитих. У жовтні 1943 року ув'язнені підняли повстання в таборі, багатьом ув'язненим вдалося втекти, але незабаром більшість з них були спіймані нацистами, які влаштували облави на втікачів. Частину колишніх в'язнів табору видали німцям місцеві жителі. До кінця війни дожили 53 (за іншими даними 47) учасників повстання. Після втечі ув'язнених табір був закритий і знищений.

Раніше повідомлялося про те, що археологи вперше виявили релігійний текст етрусків. На одній зі стін храму збереглася стела з релігійним текстом, вивчення якого дозволить дослідникам визначити, в яких богів вірили представники цього стародавнього народу.