Apple заявила про падіння продажів iPhone

Компанія продала на 1% менше смартфонів, ніж за аналогічний період минулого року.

Продажі iPhone впали на 1%

Компанія Apple заявила про те, що в першому кварталі 2017 року продала на 1% менше iPhone, ніж за аналогічний період минулого року. Як заявляє компанія, у всьому світі було продано 50,8 мільйона пристроїв, повідомляє ВВС.

Глава компанії Тім Кук пояснює падіння продажів тим, що користувачі очікують вихід нового iPhone.

Незважаючи на падіння кількості проданих iPhone, доходи від їхнього продажу зросли на 1% завдяки продажам більш дорогих і великих iPhone 7 Plus.

Після оголошення квартальних результатів акції Apple впали на 2%, до того ж вони зросли до рекордних показників на тлі очікувань кращих результатів. Apple заявила про те, що її доходи зросли на 4,6% - трохи менше, ніж очікували аналітики.

Падіння продажів iPhone було компенсовано за рахунок успіхів сервісів компанії, зокрема, Apple Pay, iCloud і App Store, які показали зростання на 18%.

Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.

За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.