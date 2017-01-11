Apple запатентувала технології для створення безрамкового iPhone

Камери і датчики будуть розміщуватися в отворах в дисплеї.

Apple може випустити безрамковий iPhone 4pda.ru

Компанія Apple запатентувала технологію створення дисплеїв з невеликими отворами, непомітними для ока, в яких будуть розміщуватися датчики і камери, що дозволить виробляти пристрої з екраном від краю до краю.

Згідно з поданим патентом, Apple планує помістити частину датчиків і сенсорів в мініатюрних отворах між пікселями. Фронтальна ж камера і кнопка "Додому" будуть розміщуватися у вирізах безпосередньо в самому дисплеї.

Варто відзначити, що подібна технологія застосовна тільки до OLED-дисплеїв.

Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.

За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.