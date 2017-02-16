Apple замінить кнопку "Додому" в новому iPhone "функціональною областю" - аналітик

Пристрій отримає OLED-дисплей діагоналлю 5,8 дюйма.

У новому iPhone з'явиться "функціональна область" ferra.ru

Новий iPhone може позбутися кнопки "Додому" і сенсора Touch ID, оскільки він буде мати "безрамковий" дизайн з віртуальними кнопками в нижній частині екрана. Таку думку висловив аналітик компанії KGI Мін-Чі Куо, повідомляє The Verge

Подібні зміни торкнутися нової моделі iPhone, яка буде оснащена дисплеєм діагоналлю 5,8 дюйма. Відзначається, що діагональ самого дисплея складе 5,18 дюйма, а решту місце будуть займати віртуальні кнопки, розташовані в нижній частині смартфона. На думку Куо, компанія буде використовувати "нові біометричні технології", які прийдуть на зміну сканеру відбитків пальців.

Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.

За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.