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Apple випустить iPhone 7 в новому кольорі – ЗМІ

17 лютого в 15:00

Новий колір пристрою буде доступний тільки для китайського ринку.

iPhone 7
iPhone 7 може бути представлений в новому кольорі
Компанія Apple готується представити iPhone 7 в новому кольорі спеціально для китайського ринку. Згідно з даними деяких джерел, на заводі компанії Foxconn в Чженчжоу вже приступили до серійного виробництва iPhone 7 Plus в яскраво-червоному колірному рішенні.

Незважаючи на те, що новий колір iPhone націлений на китайський ринок, цілком імовірно, що в майбутньому подібне колірне рішення буде доступне і для інших ринків. При цьому, час виходу червоного смартфона на ринок поки не називається.

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4pda.ru

Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.

За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.

За матеріалами: 4pda.ru
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Теги iPhone смартфон Apple
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