Apple випустить iPhone 7 в новому кольорі – ЗМІ

Новий колір пристрою буде доступний тільки для китайського ринку.
Незважаючи на те, що новий колір iPhone націлений на китайський ринок, цілком імовірно, що в майбутньому подібне колірне рішення буде доступне і для інших ринків. При цьому, час виходу червоного смартфона на ринок поки не називається.
Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.
За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.4pda.ru