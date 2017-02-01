Apple шукає юридичні підстави для скасування антиімміграційного указу Трампа

Раніше проти антиімміграційного указу Трампа виступили Amazon і Microsoft.
За словами Кука, указ вплинув на сотні працівників Apple і він веде переговори з "дуже високопоставленими чиновниками Білого дому" і намагається пояснити те, чому скасування цього указу необхідна не тільки компанії, але і всій країні.
Які конкретно кроки зробить Apple Кук не уточнив, заявивши, що компанія "хоче вступити конструктивно і продуктивно".
Раніше Компанії Microsoft і Amazon підтримали позов до Трампа, який подав генеральний прокурор штату Вашингтон Боб Фергюсон. Проти антиімміграційного указу виступили також голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск і засновник Facebook Марк Цукерберг.
Нагадаємо, що 27 січня Трамп розпорядився протягом 4 місяців не впускати до країни біженців з Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену. Документ вступив у дію вже наступного дня. Президент США пояснив своє рішення боротьбою з тероризмом.
Але його рішення викликало невдоволення у міжнародного співтовариства. Зокрема, ООН закликала Вашингтон відмовитися від цих обмежень і надавати притулок людям, які його потребують, а нобелівські лауреати підписали петицію проти рішення Трампа обмежити імміграцію. Вони відзначили, що президентський указ шкодить американській науці, а також може розділити сім'ї.DT.UA