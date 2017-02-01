Apple шукає юридичні підстави для скасування антиімміграційного указу Трампа

Раніше проти антиімміграційного указу Трампа виступили Amazon і Microsoft.

Apple виступила проти антиімміграційного указу Трампа

Глава Apple Тім Кук заявив про те, що компанія розробляє стратегію скасування антиімміграційного указу президента США Дональда Трампа прозаборону на в'їзд на територію США мігрантів з семи мусульманських країн, повідомляє The Wall Street Journal.

За словами Кука, указ вплинув на сотні працівників Apple і він веде переговори з "дуже високопоставленими чиновниками Білого дому" і намагається пояснити те, чому скасування цього указу необхідна не тільки компанії, але і всій країні.

Які конкретно кроки зробить Apple Кук не уточнив, заявивши, що компанія "хоче вступити конструктивно і продуктивно".

Раніше Компанії Microsoft і Amazon підтримали позов до Трампа, який подав генеральний прокурор штату Вашингтон Боб Фергюсон. Проти антиімміграційного указу виступили також голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск і засновник Facebook Марк Цукерберг.

Нагадаємо, що 27 січня Трамп розпорядився протягом 4 місяців не впускати до країни біженців з Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену. Документ вступив у дію вже наступного дня. Президент США пояснив своє рішення боротьбою з тероризмом.

Але його рішення викликало невдоволення у міжнародного співтовариства. Зокрема, ООН закликала Вашингтон відмовитися від цих обмежень і надавати притулок людям, які його потребують, а нобелівські лауреати підписали петицію проти рішення Трампа обмежити імміграцію. Вони відзначили, що президентський указ шкодить американській науці, а також може розділити сім'ї.