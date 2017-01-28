Apple приєднається до консорціуму з роботи над штучним інтелектом

В консорціум Partnership on AI входять Amazon, Facebook, Google, IBM і Microsoft.
В консорціум вже входять Amazon, Facebook, Google, IBM і Microsoft. Група була створена у вересні минулого року, оголосивши своїм завданням вивчення і формулювання кращих практик, щоб удосконалювати сприйняття штучного інтелекту користувачами. Організація також заявила про себе як про відкриту платформу для обговорення технологій штучного інтелекту, їхнього впливу на людину й суспільство.
Apple завжди тримала в секреті подібні розробки, але нещодавно вирішила своїм експертам штучного інтелекту і машинного навчання публікувати наукові статті.
Раніше повідомлялося про те, що штучний інтелект зрівнявся в тесті IQ з чотирирічними дітьми. Автори використали тест WPPSI третього видання, який застосовується для дітей віком від 2,5 до 7 років. Щоб адаптувати видання для комп'ютерної програми, вчені використовували додаткові модулі, що переводять текстовий питання на набір ключових слів.4pda.ru