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Apple приєднається до консорціуму з роботи над штучним інтелектом

28 січня в 16:28

В консорціум Partnership on AI входять Amazon, Facebook, Google, IBM і Microsoft.

искусственный интеллект
Apple стане частиною консорціуму Partnership on AI
4pda.ru
Компанія Apple увійшла до консорціуму Partnership on AI, який займається проблемами розробки штучного інтелекту. Представляти компанію в консорціумі буде один з творців Siri Том Грубер.

В консорціум вже входять Amazon, Facebook, Google, IBM і Microsoft. Група була створена у вересні минулого року, оголосивши своїм завданням вивчення і формулювання кращих практик, щоб удосконалювати сприйняття штучного інтелекту користувачами. Організація також заявила про себе як про відкриту платформу для обговорення технологій штучного інтелекту, їхнього впливу на людину й суспільство.

Apple завжди тримала в секреті подібні розробки, але нещодавно вирішила своїм експертам  штучного інтелекту і машинного навчання публікувати наукові статті.

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Раніше повідомлялося про те, що штучний інтелект зрівнявся в тесті IQ з чотирирічними дітьми. Автори використали тест WPPSI третього видання, який застосовується для дітей віком від 2,5 до 7 років. Щоб адаптувати видання для комп'ютерної програми, вчені використовували додаткові модулі, що переводять текстовий питання на набір ключових слів.

За матеріалами: 4pda.ru
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Теги інтелект Apple консорціум
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