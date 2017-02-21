Apple придбала стартап із розпізнавання облич

Користувачі Apple зможуть обходитися без паролів.

Apple хоче розпізнавати обличчя

Американська корпорація Apple придбала ізраїльський проект по розпізнаванню облич RealFace, повідомляє Times of Israel

Вартість операції оцінюється в кілька мільйонів доларів. Технологія RealFace може використовуватися для перевірки справжності особистостей користувачів.

Технологія надає можливість біометричного входу в систему, що зробить зайвим використання паролів на мобільних пристроях. Програма сканує обличчя людини і порівнює його із заданим зразком, що дозволяє встановити особу користувача на 100%.

Компанія була створена в 2014 році ізраїльтянами Аді Экхузом Барзилаем і Авівом Мадером. В її штаті зараз перебувають 10 осіб, а початковий капітал склав 1 мільйон доларів.

Як повідомлялося, цієї осені Apple представить декілька нових моделей iPhone, одна з яких буде оснащена "безрамковим" OLED-дисплеєм.