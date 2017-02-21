Топ Новини
<
>

Apple придбала стартап із розпізнавання облич

21 лютого в 00:56

Користувачі Apple зможуть обходитися без паролів.

Apple
Apple хоче розпізнавати обличчя
Американська корпорація Apple придбала ізраїльський проект по розпізнаванню облич RealFace, повідомляє Times of Israel.

Вартість операції оцінюється в кілька мільйонів доларів. Технологія RealFace може використовуватися для перевірки справжності особистостей користувачів.

Технологія надає можливість біометричного входу в систему, що зробить зайвим використання паролів на мобільних пристроях. Програма сканує обличчя людини і порівнює його із заданим зразком, що дозволяє встановити особу користувача на 100%.

Компанія була створена в 2014 році ізраїльтянами Аді Экхузом Барзилаем і Авівом Мадером. В її штаті зараз перебувають 10 осіб, а початковий капітал склав 1 мільйон доларів.

Читайте також: Apple запатентувала навушники, здатні перетворюватися на колонки

Як повідомлялося, цієї осені Apple представить декілька нових моделей iPhone, одна з яких буде оснащена "безрамковим" OLED-дисплеєм.

За матеріалами: Times of Israel
Читайте також
Теги Apple Ізраїль Технологія долар обличчя зрада йога Зара мода iPhone
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.03
EUR 28.69
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...