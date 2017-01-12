Apple планує запустити власний відео-сервіс – WSJ

Телевізійні шоу будуть доступні передплатникам Apple Music.

Apple займеться виробництвом телевізійних шоу та серіалів

Корпорація Apple планує запустити сервіс, на якому будуть транслюватися телевізійні шоу та серіали її виробництва. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

За словами джерел видання, сервіс буде доступний для передплатників Apple Music. Компанія вже кілька місяців веде переговори з "досвідченими продюсерами" щодо купівлі прав на написання сценаріїв. Крім того, Apple звернулася за допомогою до експертів в області реклами і маркетингу, які в подальшому могли б допомогти в просуванні нового сервісу.

Крім виробництва телевізійних шоу, компанія також планує випускати фільми. Apple планує представити перші оригінальні шоу вже до кінця 2017 року.

Раніше повідомлялося про те, що кількість користувачів платної версії музичного стримінгового сервісу Apple Music досягла значення в 6,5 мільйонів. Після оформлення підписки, відкривається безмежний доступ до багатомільйонної бібліотеки треків, які можна зберігати для оффлайн-прослуховування. Крім того, користувачам пропонується вказати свої музичні вподобання, на основі яких вони отримуватимуть персональні рекомендації про плейлисти або альбоми, які можуть їх зацікавити.