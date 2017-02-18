Apple оснастить iPhone 8 лазерним 3D-сканером для ідентифікації користувача - аналітик

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Сканер зможе ідентифікувати обличчя користувача.

iPhone 8 буде оснащений лазерним 3D-сканером ferra.ru

Цієї осені Apple представить декілька нових моделей iPhone , одна з яких буде оснащена "безрамковим" OLED-дисплеєм. На думку Рода Хола з фірми J. P. Morgan, новий смартфон буде оснащений лазерним 3D-сканером, який замінить Touch ID.

За словами Хола, датчик буде сканувати обличчя користувача для підтвердження його особи, як це зараз робить Touch ID з відбитком пальця. Як повідомляється, Touch ID в одному випадку з 50 тисяч спрацьовує помилково, тоді як лазерний 3D-сканер буде куди більш точнішим, а також не принесе ніяких проблем з авторизацією. Хол впевнений, що більш високий рівень безпеки посприяє ухваленню банками платіжної системи Apple Pay.



Крім того, аналітик упевнений, що лазерний 3D-сканер буде використовуватись для доповненої реальності.

Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.

За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.