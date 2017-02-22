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"Антонов" запустив 3D-тур по салону літака "Мрія"

22 лютого в 17:45

Тур знаходиться у вільному доступі.

Мрия_7
Кожен бажаючий може відвідати "Мрію" онлайн
Perth Airport
Державне підприємство "Антонов" запустило онлайн 3D-тур по салону найбільшого в світі транспортного літака АН-225 "Мрія". Сам тур доступний усім бажаючим за посилання.

"Відтепер кожен у світі має можливість "відвідати" найбільший в світі літак Ан225 Мрія", - йдеться на сторінці підприємства в Facebook .

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Ан-225 

 на сьогоднішній день є найбільшим, найважчим та найпотужнішим транспортним літаком у світі. Його максимальна злітна маса становить 640 тонн. У листопаді 2004 року Міжнародна авіаційна федерація внесла Ан-225 в Книгу рекордів Гіннесса за його 240 рекордів.

У травні повідомлялося, що ДП "Антонов" розглядає можливість запуску серійного виробництва літака Ан-225 "Мрія". Вартість створення другого примірника і запуск серійного виробництва машини оцінюється в 3 – 4 млрд доларів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги літак Антонов
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