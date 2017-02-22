"Антонов" запустив 3D-тур по салону літака "Мрія"

Тур знаходиться у вільному доступі.

Кожен бажаючий може відвідати "Мрію" онлайн Perth Airport

Державне підприємство "Антонов" запустило онлайн 3D-тур по салону найбільшого в світі транспортного літака АН-225 "Мрія" . Сам тур доступний усім бажаючим за посилання

"Відтепер кожен у світі має можливість "відвідати" найбільший в світі літак Ан225 Мрія", - йдеться на сторінці підприємства в Facebook .

Ан-225

на сьогоднішній день є найбільшим, найважчим та найпотужнішим транспортним літаком у світі. Його максимальна злітна маса становить 640 тонн. У листопаді 2004 року Міжнародна авіаційна федерація внесла Ан-225 в Книгу рекордів Гіннесса за його 240 рекордів.

У травні повідомлялося, що ДП "Антонов" розглядає можливість запуску серійного виробництва літака Ан-225 "Мрія". Вартість створення другого примірника і запуск серійного виробництва машини оцінюється в 3 – 4 млрд доларів.