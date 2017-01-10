Android стала найбільш небезпечною операційною системою 2016 року

В операційній системі було виявлено 523 помилки.

В Android було виявлено 523 уразливості

Операційна система Android очолила рейтинг платформ, в яких у 2016 році було знайдено більше 50 помилок. Рейтинг був складений CVE Details. Як підкреслює Phonearena , iOS при цьому посіла 15-ту сходинку.

У минулому році в Android було виявлено 523 помилки, в iOS ж – 161. Варто відзначити, що у 2015 році ситуація виглядала абсолютно інакше: тоді iOS була на першому місці з 387 багами, а ось Android зайняла 15 сходинку зі 125.

Рейтинг був складений на підставі вразливостей, які можуть дозволити хакерам отримати доступ до паролів, повідомлень, контактів та іншої інформації, яка зберігається на пристрої користувачів.

Раніше повідомлялося про те, що користувачі Android-пристроїв зможуть встановлювати на них програми безпосередньо через пошук.