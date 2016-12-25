Американські вчені створили таблетку від гемофілії

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Розроблена капсула призначена для прийому препаратів в рамках замісної терапії.

Вчені розробили таблетку від гемофілії

Американські вчені створили полімерну капсулу для перорального прийому препаратів в рамках замісної терапії гемофілії. Результати роботи вчених були опубліковані в International Journal of Pharmaceutics.

Гемофілія – спадкове захворювання, при якому порушується згортання крові. Найбільш поширеним варіантом терапії при гемофілії є замісна, при якій пацієнту роблять ін'єкції сироватки з відсутнім білком. Оскільки частота ін'єкцій висока, а сама процедура досить болюча, вчені шукають інші способи доставки препарату.

Тепер же дослідники розробили капсулу, яка стійка до пепсину, але деградує під дією нейтрального рН кишечника і трипсину — ферменту, що розщеплює білки і пептиди. Матеріалом для капсули послужив гідрогель на основі поліметакрилової кислоти (ПМАК) з поліетиленгліколем (ПЕГ), в неї поміщалася сироватка з фактором IX — його дефіцит спостерігається при гемофілії B-типу.

Нова капсула тестувалася на клітинних лініях людини Caco2 і HT29-MTX (використовуються для перевірки всмоктування препаратів). Результати показали, що капсула дозволяє збільшити об'єм всмоктування фактора IX стінками кишечника і його кількість, що надходить у кров. На думку авторів, дві такі капсули можуть замінити одну ін'єкцію сироватки. Зараз вони готуються до випробувань капсули на тваринах, людях і схвалення методу владою.

Раніше повідомлялося про те, що вчені запропонували лікувати рак за допомогою осиного отрути. Вчені виявили молекулу, яка має протиракові властивості, у складі отрути особливого підвиду ос, Polybia paulista, батьківщиною яких є Бразилія. МР1 атакує ракові клітини, не ушкоджуючи при цьому здорові, а зосереджуючи увагу на аномальному поширенні ліпідів у ракових клітинах.